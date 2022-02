Presintaasje ynrjochtingsplannen Peazemerlannen

Fan It Fryske Gea

Tiisdeitejûn 1 febrewaris presintearre It Fryske Gea oan omwenners en nigethawwers de ynrjochtingsplannen foar natuergebiet Peazemerlannen. De natuerorganisaasje wol dêr de mooglikheden foar fuorjen, brieden en rêsten foar fûgels ferbetterje. Tagelyk kriget it publyk mei nije kuierrûten de kâns om te genietsjen fan in unyk stikje Fryslân. De plannen falle ûnder it mearjierrige gearwurkingsprogramma Wij & Wadvogels.

Sûnt de oankeap yn 2016 fan it terrein ûndersiket It Fryske Gea (IFG) de mooglikheden om de natuer yn de Peazemerlannen mear romte te jaan en minsken dêr genietsje te litten. Omwenners steane efter ferbettering. IFG wol yn de kwelder mear fariaasje, de jonge kwelder oan de eastkant útwreidzje, mear briedfûgels en de rekreanten mear fariaasje biede.

Mei de streek is besjoen hoe’t de plannen stal krije kinne sûnder dat de natuerwearden derûnder lije. Der komt in kuierrûte dy’t it hiele jier iepen is. Dy begjint by de dyk by Paesens. Dêr moat in nije brêge foar oanlein wurde. Rekreanten kinne dêrtroch oan it wetter fan it Waad ta trochrinne en har ûnderdompelje yn it lânskip mei syn rike fariaasje. Op in oar paad, by de simmerkaai lâns – dêr’t de learzens foar oan moatte – kin bûten it briedseisoen kuiere wurde. De eastkant fan de Peazemerlannen kriget in rêstfunksje foar fûgels dy’t by heech wetter nei lân wolle.

De midden fan de kwelder, de ferrûge parten, sil beweide wurde kinne. Sa ûntstiet op de kwelder koartere fegetaasje en briedgelegenheid foar de klút en de strânljip. It westlike en it eastlike part bliiwt foar de natuer. De kombinaasje fan te beweidzjen en rûge parten soarget foar mear fariaasje oan plante- en bistesoorten.

Op in part fan de eastlike simmerpolder mei it seewetter wer ynstreame. It slyk dat delslacht is goed foar primêre fegetaasje. Troch slykôfsetting sil de polder (oer in jier of tsjien) heger en dus oanlokliker foar briedfûgels wurde.

Yn ’e midden fan it rûge part wurdt in eilân makke dat gaadlik is as briedplek foar fûgels dy’t fan iepen greide- en kustgebieten hâlde. Predatoaren lykas de fokse kinne dêr min komme, sadat it in feilich rêst- en briedplak wurdt.