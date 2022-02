Populêrste dei-attraksjes hawwe te min laadpeallen

Besikers dy’t mei in elektryske auto komme, rinne by in protte attraksjes it risiko dat se net by in laadpeal parkearje kinne. Fan de populêrste attraksjes hat 48% net genôch laadpunten, sels net foar it legere besikersoantal troch koroana. Dat docht bliken út ûndersyk fan Bungalowparkoverzicht.nl nei laadpunten by de 25 populêrste dei-attraksjes yn Nederlân dy’t oer in eigen parkearterrein beskikke.

Fearn attraksjes hat gjin laadpunt foar elektryske auto

It grutste part fan de attraksjes hat laadpunten foar in elektryske auto. Dochs hawwe sân fan de 25 ûndersochte parkeartterreinen by dei-attraksjes (oftewol 28%) gjin mooglikheden foar it opladen fan in elektryske auto.

Taname op acht parkearterreinen

By acht parkearterreinen is it tal laadpunten tanommen neffens it foarige ûndersyk yn 2019. By fjouwer attraksjes wiene yn 2019 noch gjin laadpeallen te finen, mar yn 2021 wol: Dierepark Amersfoart, GaiaZOO, it Spoarweimuseum en Artis. De Efteling is in útsjitter, want it Brabânske attraksjepark liet dit jier sechtich ekstra laadpeallen ynstallearje.

Hoewol’t it tal parkearplakken foar elektryske auto’s der tanaam, foldocht de hoemannichte elektryske parkearmooglikheden fan Safarypark Beekse Bergen, Artis en it Nederlânsk Iepenloftmuseum noch hieltyd net oan de te ferwachtsjen fraach fan de gebrûklike besikersoantallen fan foar de koroanatiid.

Sjoch hjir foar in oersjoch fan it tal laadpeallen fan de attraksjes.