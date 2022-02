Poetin: Westen hâldt him net oan tasizzings

Foto: pixabay.com

De Russyske presidint Wladimir Poetin sei dat it Westen gjin each hat foar de Russyske feiligens. Hy ferwiisde dêrmei nei de noed dy’t in protte regearen hawwe oer it oanboazjende tal soldaten oan ‘e grins tusken Ruslân en de Oekraïne.

“It is lotterklear dat der gjin each west hat foar de Russyske soargen”, sei Poetin tiisdei op in parsekonferinsje yn Moskou nei ôfrin fan in petear mei de Ongerske foarste minister Viktor Orban.

Neffens Poetin hat Ruslân trije winsken om de feiligens fan it lân te garandearjen: gjin útwreiding fan de NAVO, gjin pleatsing fan raketten dy’t Russysk grûngebiet berikke en it beheinen fan it tal net-Europeeske militêren. Neffens Poetin hâldt de NAVO him net oan âlde tasizzings om ôf te sjen fan útwreiding nei it easten ta.

Neffens it regear fan de Feriene Steaten en de NAVO is sa’n tasizzing nea dien en hawwe alle lannen, ek de Oekraïne, it rjocht om it lidmaatskip fan ‘e NAVO oan te freegjen.