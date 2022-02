Podcast oer de wittenskip efter dreamen

Wat bart der yn ús holle as wy dreame? Podcast Atlas, de nije wittenskipspodcast fan de NTR, ûndersiket yn hieltyd acht ôfleveringen ien ûnderwerp. As earste leit de dream op de ûntleedtafel. Earst de duvelske dream, oer sliepferlamming en yslike hallusinaasjes.

Elkenien hat wolris in nachtmerje, mar by guon minsken binne dy tsjustere dreamen echt in probleem, hja doare net mear te sliepen. De psychologen Annette van Schagen en Jaap Lancee hawwe in missy: minsken fan harren nachtmerjes ôfhelpe. Sandor Chardonnens jout histoaryske kontekst oan de dream. Hy spesjalisearre him yn it ûntsiferjen fan hânskreaune tsjoenboeken út de sechtjinde iuw. Chardonnens wit alles fan beswarringsformules, it oproppen fan geasten en magyske rituelen.

Minskewurk

Yn ferdjipjende petearen sil Petra Grijzen (Nieuwsuur, Atlas) ien op ien yn petear mei ‘de minske efter de wittenskipper’. Mei ûnder mear nachtmerjepsycholooch Annette van Schagen en sliepûndersiker en neurolooch Maartje Louter besprekt se harren Eureka!-mominten, mar ek harren desperaasje. Se ûntfangt ek ferslachjouwers Tom Hofland (Blankenberge Tapes) en Steven Smit (Focus Wetenschap) dy’t ferhalen út de sliepwittenskip fertelle. Oer it nut fan dreamen, luside dreamen, foarsissende dreamen en sliepeleazens.

Podcast Atlas is te finen op de measte podcastplatfoarmen en -apps en op it podcastplatfoarm fan NPO Radio 1.