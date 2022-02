Offisier fan justysje wol gjin Frysk ferstean: “te plat”

Boarne: Wikimedia Commons – Chris Potter – CC BY-SA 2.0

Dat it Frysk in taal is dy’t jo leare kinne, nee: ‘leare moatte’ as jo yn ien fan de rjochtbanken wurkje dêr’t Friezen berjochte wurde, dat koe offisier fan justysje Martin Scharenborg freed yn ‘e Ljouwerter rjochtbank neat skille. “Ik ben gewoon een Groninger”, sei er. “Als het te plat wordt, dan versta ik het niet”.

Juristen yn Ljouwert, Grins en Arnhim hawwe de ôfrûne jierren allegear de mooglikheid hân om kursussen Frysk te folgjen. Scharenborg hie dêr blykber gjin gebrûk fan makke. Troch it Frysk plat te neamen, lei er it Frysk ek noch leech. Oanlieding wie dat in 71-jierrige fertochte Frysk prate woe, in rjocht dat him neffens de wet net ûntnommen wurde kin.

Rjochtbankfoarsitter Bert Dölle wie neat net gelokkich mei de útspraak fan de offisier, dy’t yn de rjochtbank stiet as fertsjintwurdiger fan de oerheid. Hy sei: “Dan hebben we een probleem, ik wil niet dat de verdachte daar nadeel van ondervindt.” Dölle wol mei it iepenbier ministearje, de wurkjouwer fan Scharenborg, yn petear oer de saak.

De fertochte ferbruts him net en Scharenborg sei nei ôfrin dat er Frysk dochs wol aardich begrepen hie.