Nije natuer yn Himrikkerskarren-East te keap

Wa’t gading makket nei goed tsien hektare natuer kin dêr by de provinsje in bod op útbringe. It giet om in gebiet oan de Poasen by De Himrik en it moat op syn minst € 163.500, – opbringe. De betingst is dat it natuer bliuwt. Der sille yn de kommende jierren mear fan sokke perselen oanbean wurde, allegearre ûnderdiel fan Natuur Netwerk Nederland, in gearhingjend netwurk fan besteande en takomstige natuergebieten yn Nederlân.

It natuergebiet Himrikkerskarren-East bestiet út perselen greidlân mei sleatten en greppels. In lange sleat dy’t op de beek ôfwetteret is foarsjoen fan natuerfreonlike wâlskanten. De oanbuorjende natuer bestiet yn haadsaak út greidlân, in boskje en de wâlskant fan it Keningsdjip (Alddjip). De oanbeane perselen hawwe in ôfwikseljende floara. Yn de perselen bylâns de beek stiet it grûnwetter heech. Se binne geskikt om fierder ta haailân ûntwikkele re wurden. Heger op ‘e flank fan ‘e beekdelling binne der kânsen foar drûch skraalgerslân. Dêrtusken bliuwt it krûde- en faunaryk gerslân. Yn de perselen wurde ferskate soarten ynsekten lykas bijen, hommels, sweefmiggen, krobben en flinters oantroffen. Der húsmanje ek alderhande (sjong)fûgels. De sleat mei natuerfreonlike wâlskanten hat al in rike fegetaasje, sawol yn as ûnder it wetter en ek by de wâlskanten lâns.

Gadingmakkers moatte in keappriis neame en in behearplan yntsjinje. Wa’t mei it bêste plan komt wurdt de eigener en behearder. Dy kin dan subsydzje oanfreegje foar it behear en de fierdere ûntwikkeling fan it gebiet. Mear ynformaasje is te finen op www.fryslan.frl/natuurtekoop