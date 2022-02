Nij fan Praat mar Frysk: Fryske ‘wibelders’

Om’t it op 21 febrewaris ynternasjonale dei fan de memmetaal is én om’t lang om let de winkels wer iepen meie, hat it team fan Praat mar Frysk spesjaal foar de detailhannel wat nijs betocht, nammentlik Frysktalige wibelders. De wibelders (ek bekend as ‘wobblers’ of ‘schap-stoppers’) litte yn in winkel in rim, kassa of baly ekstra opfalle. En winkellju meitsje ek noch op in aardige manier dúdlik dat it Frysk by harren wolkom is.