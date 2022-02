Geart Tigchelaar is no in jier Streekdichter fan Noardeast-Fryslân. Ein jannewaris skreau er dit gedicht:

natoerminsk

it binne de lytse dingen

dy’t der ta dogge

seist en wiist

op in poddestoel

njonken in beam

in salamanderke

tusken kilometers dún

in einepykje

yn ’e greiden

lykas it grien dêr

tusken de tegels

datst mei jittik oerjitst