It duorret noch even, mar NASA is al dwaande mei de ûnûntkombere ein fan it ynternasjonale romtestasjon ISS. Neffens in plan dat de Amerikaanske romtefeartorganisaasje ôfrûne wike presintearre hat, sil it yn 2031 kontrolearre delstoarte op in plak yn ’e Stille Oseaan.

It regear-Biden besleat yn desimber it ISS noch oant de ein fan de desennium operasjoneel te hâlden, nettsjinsteande meldingen fan lytse mankeminten oan it gefaarte. De âldste ûnderdielen dêrfan draaie sûnt 1998 om ’e ierde. Sa waard yn 2020 ûntdutsen dat der lucht weilekke troch skuorkes yn ien fan de modulen, Zvezda. NASA wol yn oparbeidzjen mei de ynternasjonale partners de technyske problemen oanpakke dy’t har de lêste tiid foaral yn it Russyske segmint foardogge. Yn it ISS-transysjeplan beskriuwt NASA hoe’t de organisaasje dit desennium it stasjon brûken bliuwe wol.

De bedoeling is dat yn dy perioade ien of ferskate kommersjele romtestasjons ûntwikkele wurde, dêr’t neist toeristen ek NASA-astronauten tahâlde sille. Dêrfoar is al in oerienkomst mei trije bedriuwen sletten dy’t dêr plannen foar hawwe. It ISS hat sels ek in rol by dy transysje. It bedriuw Axiom wol bygelyks oer in jiermannich eigen modulen oan it ISS keppelje. Letter dizze moanne bringt it bedriuw syn earste romtetoeristen nei it ISS mei in Dragonkapsule fan SpaceX, it bedriuw fan Tesla-eigner Elon Musk. Dêrneist wurdt it ISS de kommende jierren brûkt yn ’e tarieding op missys fierder de romte yn. Sa wurde der eksperiminten test dy’t letter op missys nei de moanne en Mars útfierd wurde kinne soene.

As de lêste astronauten it ynternasjonale romtestasjon ferlitten hawwe, sil it mear as 400 ton swiere gefaarte yn jannewaris 2031 stadichoan yn in hieltyd legere baan brocht wurde, dêr’t it ôfremme wurdt troch dieltsjes yn ’e boppeste lagen fan ’e atmosfear. De koers wurdt dan sa berekkene dat as it stasjon yn ’e dampkring útinoar falt, de brokstikken op in spesifyk plak yn ’e Stille Oseaan falle sille, Point Nemo. Dat is 4500 kilometer fan Nij-Seelân en 3500 kilometer fan Antarktika.

Op dat romtetsjerkhôf binne faker grutte satelliten en romtestasjons einige, lykas de Russyske Mir en it Sineeske romtelab Tiangong-1. Yn totaal binne der sûnt 1971 de wrakstikken fan mear as 260 romtereauwen by Point Nemo yn ’e Oseaan bedarre.