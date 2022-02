Museumjeugduniversiteit: rêd it klimaat

Fan ’e maitiid stiet de Museumjeugduniversiteit (MJU) yn it teken fan klimaatferoaring. Fan 6 maart ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer it klimaat, spesjaal foar bern. It Frysk Museum organisearret de MJU mei Tresoar en dbieb. Op 6, 27 maart, 24 april en 29 maaie wurdt stilstien by it klimaat.

Hoe ûntsteane iistiden bygelyks? En hoe geane bisten mei klimaatferoaring om? Der sjerre bisten út, mar der komme ek nije bistesoarten by: wêrom bart dat? En der wurdt sjoen nei hjoed-de-dei: hokker dingen wurde dien om de opwaarming fan de ierde tsjin te gean en wat kinne wy sels dwaan? Yn dizze positive rige oer it klimaat komme al dy fragen, en noch folle mear, oan bod. Sjoch foar oanmeldynformaasje op www.friesmuseum.nl/mju.

De kolleezjes binne gaadlik foar bern fan sân oant trettjin jier. Yn it Frysk Museum, Tresoar en dbieb fertelle eksperts op in leechdrompelige manier oer iistiden, bisten en de technology fan no. Dinoperfester Anne Schulp (paleontolooch en ûndersiker by Naturalis) fertelt oer de dinotiid yn Fryslân. Koen de Kong brûkt wiskunde om wylde bisten te beskermjen. Yn syn kolleezje leit er út wat CO2-útstjit is en hoe’t minsken harren eigen útstjit ferminderje kinne. Reizgje mei klimaatûndersiker Tim Huiskes oer de hiele wrâld en sjoch hoe’t minsken mei wetter en oerstreamingen omgean. Dêrneist is der in spannend doch-kolleezje, dêr’t bern oan ’e hân fan proefkes leare hoe’t fan ôffal nije dingen makke wurde kinne.

Museumjeugduniversiteit

De Museumjeugduniverseit is yn 2009 úteinset yn it Ryksmuseum fan Aldheden yn gearwurking mei de Universiteit Leien. Underwilens wurde alle jierren yn mear as fyftich musea bernekolleezjes jûn. De MJU yn Fryslân wurdt organisearre troch it Frysk Museum, yn gearwurking mei it Prinsessehof, Tresoar en sûnt dit jier ek dbieb. De kolleezjes wurde op wikseljende lokaasjes yn ’e stêd holden.