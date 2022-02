De EFA (European Free Alliance) hat op de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal in meartalige spyllist gearstald. De teksten fan de nûmers binne yn de talen fan de leden fan de EFA: Katalaansk, Frysk, Keltysk en mear. Under oare de Fryske metalband Baldrs Draumar stiet yn ’e list mei it nûmer ‘Frij’.

De spyllist is hjir te finen.