Mear ynset op oanlis Natuernetwurk Nederlân

De provinsje Fryslân wol him mear ynsette foar de oanlis fan it Natuurnetwerk Nederland yn Fryslân. Oan Provinsjale Steaten wurdt foarsteld om nei 2027 langer de tiid te nimmen om it netwurk te realisearjen. Yn de provinsjale Strategyske Grûnnota ‘Op goede gronden’ stiet beskreaun wat nedich is om it Natuernetwurk Nederlân (NNN) yn Fryslân oan te lizzen. Dêrneist steane yn de Grûnnota wurkwizen beskreaun om de funksje fan grûnen te feroarjen nei natuer.

Oanlieding foar de strategyske grûnnota binne moasjes fan Provinsjale Steaten (PS) by de behanneling fan de Grûnnota yn maaie 2020. De Steaten fregen doe om ynsichtlik te meitsjen hoe’t Fryslân mei it beheljen fan de NNN natuerdoelen derfoar stiet. PS frege ek om ynsichtlik te meitsjen oft de hjoeddeistige arkbak foar it realisearjen fan NNN foldwaande is of dat der mear nedich is.

Gebietsprosessen

Om it NNN te realisearjen is mear nedich. It giet benammen om mear personiele ynset, mar ek om it tapassen fan oare wurkwizen. Yn Fryslân rinne op it stuit gebietsprosessen om natuer yn it ramt fan it NNN oan te lizzen. Dêr sjocht de provinsje ek by oft ‘wurk mei wurk’ te meitsjen is troch ûnder oare it stikstof- en feangreidefraachstik te keppeljen oan de natuerdoelen. Om fan in gebietsrjochte oanpak in sukses te meitsjen is it nedich om in wiidweidiger arkbak te hawwen foar de funksjeferoaring fan grûnen. Frijwillige funksjeferoaring nei natuer is it doel. Dêrom leit it kolleezje ek oan PS foar om oant 2027 alles frijwillich fan funksje te feroarjen en dan te sjen hoe’t it derfoar stiet.

It kolleezje wol mear personiel ynsette om op frijwillige basis de restearjende grûnen om te foarmjen nei natuer. Natuer mei de Mienskip sil dêr nei ferwachting ek in wichtige rol yn spylje. It giet dêrby benammen om ekstra ynset yn de gebieten dêr’t gjin gebietskommisjes aktyf binne. Mei dy ynspanningen hopet de provinsje foarse stappen te setten yn de ambysje om it NNN te realisearjen. Mocht bliken dwaan dat dy ynspanningen net tarikkend binne, dan kin it kolleezje yn him omgean litte om fan 2027 ôf mear mooglikheden yn te setten om grûnen fan funksje feroarje te litten. In mooglik foarbyld dêrfan soe folsleine skealeasstelling wêze kinne. De kommende jierren is dat net oan ’e oarder.

Fjouwer farianten

Yn de Strategyske Grûnnota steane fjouwer opsjes mei wurkwizen om de ôfrûning fan it Natuurnetwerk Nederland te realisearjen. PS kiest yn april út ien dêrfan. De kar fariearret fan trochgean mei de hjoeddeistige wurkwize mei as eindatum 2027, wêrby’t it NNN net ôf komt, oant alles út ’e kast foar it berikken fan yn alle gefallen de ynternasjonale doelen (Kaderrichtlijn Water en N2000) foar 2027. De foarstelde fariant falt dêr tuskenyn. Dy skoot de eindatum foar realisaasje fan it NNN troch nei 2035 en set fan 2027 ôf foar KRW – en Natura 2000 – doelen mooglik ek oare wurkwizen yn.

Sûnt 1990 is sa ‘n 11.000 bunder natuer yn it ramt fan it NNN realisearre. Yn 2027 moatte de lanlike doelstellingen fan it NNN realisearre wêze, dus ek dy yn Fryslân. Omdat de provinsje noch sa’n 1600 bunder fan funksje feroarje en ynrjochtsje moat om de ôfspraken mei it Ryk nei te kommen, is de fraach oer de juste oanpak aktueel.