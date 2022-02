Mear leare oer de Fryske frijheid mei kompjûterspul Crusader Kings III

Wat wie de Fryske frijheid eins en hoe seach it libben fan de doetiidske frije Friezen derút? Wat makke it oars as it libben fan oaren yn Europa? Hoe wiene krekt de relaasjes fan Friezen mei bygelyks de Denen en de Franken?

Histoarysk taalkundige Peter-Alexander Kerkhof, dy’t sûnt koarten foar de Fryske Akademy wurket, jout antwurd op sokke fragen op in tige orizjinele manier. Hy brûkt nammentlik it kompjûterspul Crusader Kings as yllustraasje en fertelt ûnder it spyljen dêrfan fan alles. Dat docht er yn de ûndersteande fideo: