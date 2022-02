Krookjefakânsje yn it Frysk Museum mei mikrosafarys en teaterwurkateliers

Yn ’e krookjefakânsje is der fan alles te belibjen yn it Frysk Museum. Njonken de nije útstalling À la Campagne binne der alle dagen aardige wurkateliers en berne-aktiviteiten. In besite is dan ekstra gaadlik foar húshâldens mei jonge bern. Der is ek in spesjaal trijedeisk teaterwurkatelier foar jongelju tusken de sechtjin en 26 jier dy’t har hielendal ferdjipje wolle yn in it meitsjen fan in eigen útfiering. Sjoch foar it meidwaan op de webside fan it museum. Tagong foar jonge minsken oant 17 jier is altyd fergees.

Mikrosafary

Krekt as de ympresjonisten geane de besikers der yn ’e krookjefakânsje mei keunstner Koos Buist op syk nei de natuer om it museum hinne. Werom yn it museum ûndersykje de dielnimmers mei Buist yn it lab de fynsten en ûntdekkingen. Dy meitsje diel út fan in groeiende kennis- en keunstynstallaasje yn ’e hal fan it museum. De mikrosafary is gaadlik foar jong en âld en wurdt fan 22 oant en mei 25 febrewaris twa kear deis holden. De hiele aktiviteit duorret in goed oere.

Teaterwurkatelier foar jongelju

Spesjaal foar jonge minsken tusken sechtjin en 26 jier is der yn ’e krookjefakânsje in bysûnder teaterwurkatelier. It wurkatelier wurdt jûn troch teatermakker Karel Hermans. Hy nimt de dielnimmers mei yn ’e bysûndere wrâld fan Taus Makhacheva. Wat makket ‘kultuer’? Kinne wy ús wensten, rituelen en stereotypen yn in oar jaske stekke, sadat we der wer mei in frisse blik nei sjen kinne? Yn trije dagen leare de dielnimmers de keunst fan teater en it meitsjen fan in eigen útfiering. Dat wurdt dien oan ’e hân fan stereotypen en kultueren dy’t Taus Makhacheva yn har útstalling ûndersiket. It teaterwurkatelier is op 23, 24 en 25 febrewaris te folgjen fan 12.00 oant 15.30 oere.

Oanmelde kin fia de webside fan it museum: www.friesmuseum.nl.