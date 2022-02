Koroanapas fan heal miljoen minsken sûnder oppepprip ferfalt no freed

Fan goed in heal miljoen minsken ferfalt it koroanatagongsbewiis no freed om’t se noch gjin oppepprip helle hawwe. Minister Kuipers skriuwt oan de Twadde Keamer dat it om op syn meast 540.000 minsken giet.

De jildigens fan de koroanapas wurdt beheind oant 180 dagen nei besmetting en 270 dagen nei faksinaasje. Minsken dy’t foar 1 maaie harren lêste prip helle hawwe (ien prip fan Janssen of twa fan in oar goedkard faksin) hawwe dus in oppepprip nedich om noch sûnder ekstra betingsten op reis te kinnen. De jildigens fan de oppepprip is foarearst ûnbeheind.

Neffens Kuipers kin de koartere jildigenstermyn derta liede dat mear minsken in oppepper helje sille. De koroanapas foar tagong ta ûnder mear hoareka en kulturele ynstellingen kin ek krigen wurde nei in negative testútslach of as men fan koroana genêzen is.

De beheinde jildigens hinget gear mei nije Europeeske ôfspraken. De EU-lidsteaten woene de terminen opinoar ôfstimme. Sy hawwe kediisd dat fan hjoed ôf de jildigens fan it koroanabewiis foar faksinearren dy’t yn de EU reizgje wolle noch maar njoggen moanne (270 dagen) is. Eastenryk en Italië stelden ein ferline jier ekstra easken oan reizgers, doe’t it omikronskaai him gau útwreide, mar troch de nije ôfspraak jilde no oeral yn de EU deselde regels.