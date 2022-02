Jubileum ‘Help pake & beppe de fakânsje troch’

Yn ’e krookjefakânsje (fan 22 o/m 25 febrewaris) wurdt de tweintichste edysje fan de aktiviteitewike ‘Help pake & beppe de fakânsje troch’ holden. It jubileum soe eins ferline jier al wêze.

Mei de aksje meie bern oant en mei tolve jier fergees nei musea yn Fryslân. Dit jier giet it om 38 musea. Inkeld op fertoan fan harren pake of beppe – al mei it ek bêst heit, mem of in oare folwoeksene wêze. Ferline jier koe de aktiviteitewike net trochgean fanwege de twongen koroanasluting fan musea.

‘Wat in tiid’

Alle dielnimmende musea organisearje in spesjale aktiviteit foar dy wike. En dat wurdt wurdearre: mei goed 20.000 besikers yn de ôfrûne edysjes is ‘de pake en beppewike’ populêrder as ea. It tema fan de aktiviteiten dit jier is ‘Wat in tiid’, alle musea jouwe dêr harren eigen draai oan. It ferwiist nei it tweintichjierrich jubileum en de nuvere tiid dêr’t wy yn libje.

In útkomst foar pake en beppe

‘Help pake & beppe de fakânsje troch’ is ûntstien út it idee om bern mei harren pake en beppe yn ’e krookjefakânsje in útstapke te bieden. In protte bern binne dêr yn ’e fakânsje ien of mear dagen, omdat heit en mem faak gewoan wurkje moatte. Efkes de doar út is dan wol noflik. Leafst nei wat aardichs foar jong én âld, mar dat ek learsum en te beteljen is. En krekt dat hat de aksje te bieden.

Alle dielnimmende musea stean op www.museum.frl/pakebeppe. Yn musea is it foar elkenien fan trettjin jier en âlder ferplichte om in koroanatagongsbewiis sjen te litten.