Jabik van der Bij: Klearebare winst

Ynstjoerd

Sûnt wy goed fjirtich jier lyn yn Fryslân weromkommen binne, lêze wy nei tefredenheid deistich de Ljouwerter Krante. De lêste tiid is de aardichheid der wat ôf. Us besoarger makket der in soadsje fan. Op ien punt ferrifelt er ús net: wy binne der wis fan dat de krante nea foar sânen op de matte leit. Mar wannear’t er wol komt is like ûnwis as it waar. As er ús net by fersin oerslacht leit it tiidstip tusken acht en ien oere. By de krante jins beklach dwaan helpt net en leveret allinne mar argewaasje op. It is al in hiele toer om immen oan de telefoan te krijen. It hat der alles fan dat der in hiele protte minsken op de krante sitte te wachtsjen as men bellet: “Er zijn nog vijf wachtenden voor u, een momentje geduld alstublieft.” Dan mar in elektroanysk briefke stjoere. Der komt in antwurd mei ekskuzen en in útlis dat it sa dreech is om besoargers te krijen. Dêr wurdt begryp foar frege.

Ris in kear in krante dy’t te let komt is noch oer te kommen, mar as dat moannen lang in gewoante wurdt, rekket de aardichheid derôf. Men kin begryp opbringe foar de krantedireksje dat it blykber in toer is om besoargers te finen. Krantejonges sykje harren byfertsjinsten op de scooters fan pizzaboeren of de grutwinkelbedriuwen. Dan hoege se net sa betiid fan ’t bêd ôf en kinne se wurkje op tiden dy’t harren better útkomme. Mar fan in krantebedriuw dat de kranten net besoarge kriget, ferwachtet men wol dat it mear docht as in “mea culpa” út te sprekken.

Underwilens berinne wy it digitale paad. Wy wiene der yn de fakânsjes al wat oan wend rekke. Yn Grikelân of Poalen binne no ien kear gjin LC’s te besetten. Wy ha ûntdutsen dat we ûnder dizze omstannichheden de papieren krante better opsizze kinne. Dat is yn it foarste plak de helte goedkeaper en it sparret ek it miljeu. Der hoecht minder papier produsearre te wurden dat nei in dei yn de papierkontener bedarret. As elkenien oergiet op de digitale krante, hoege der ek gjin auto’s mear de dyk op om de kranten út te suteljen. Oan alle einen en kanten klearebare winst, en wurkgelegenheid giet der net mei ferlern, omdat net ien op in baantsje as it besoargjen fan kranten skynt te wachtsjen.