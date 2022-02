Inger Wets: Reaksje

Wie heeft er gewonnen als de Russen zich terugtrekken?

(Trouw, 16 febrewaris 2022)

Fan sa’n tekst krij ik de kâlde grillen.

It liket as giet it dêrom: winne!

Ferlieze sûnder bloedferjitten, sûnder dat libbens opoffere wurde oan ‘wy ha lekker wûn’, is dochs folle belangriker as it smeitsjen fan de oerwinningsroes?

As de Russen harren weromlûke, stjoer dan in mailtsje mei: Wy binne jim tankber.