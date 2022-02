Iere Friezen yn It ferhaal fan Nederlân

Ferline wike is de NTR útein set mei de skiednisrige Het verhaal van Nederland. De earste episoade behannele it tiidrek fan 15.000 oant 2.000 jier foar Kristus. It libben yn dy tiid waard útbylde troch (ûnbekende) akteurs dêr’t dan somtiden samar ynienen in moderne presintator (Daan Schuurmans) tuskentroch rûn. In stadige oergong waard sketst fan in maatskippij fan jagers en samlers nei ien fan boeren. Dy beide wiene ynearsten net deselden: de jagers holden doe al yn ús omkriten ta en de boeren kamen yn dy snuorje fan fierren yn Súd-Limburch oan. Sintraal stie it ferhaal fan it jongfrommeske Ava dat as jaachster by de boeren bedarret en dêr o sa wenne moat oan oare brûkmen. Oars as by de jagers is by de boeren nammentlik besit wichtich en hawwe froulju neat te fertellen. It karakter Ava is ynspirearre troch in fynst by Nieuwegein fan bonken fan in jonge frou mei in poppe. It rint dus net goed mar ôf.

De rige presintearret de nijste wittenskiplike ynsichten, mei basearre op DNA-ûndersyk. Dêr docht ûnder oaren út bliken dat dy earste bewenners fan wat letter Nederlân wurde soe – sawol de jagers as de boeren – in swarte hûd hiene en dat hja mar foar in lyts part ús foarâlden binne. Dat binne yn haadsaak nij-ynkommelingen ôfkomstich fan Súd-Russyske steppen: minsken fan de Jamnakultuer, mei in ljochte hûd.

Jûn wurdt part 2 útstjoerd. Dat diel giet ek wer oer in botsing fan wrâlden, no dy tusken de Germaanske stammen dy’t om it begjin fan de jiertelling hinne yn ús kontreien húsmannen en de Romeinen dy’t dit út kamen. Guon stammen joegen har del ûnder it nije bewâld, mar der wie ek gauris rebûlje, dy’t oanboaze ta de saneamde Bataafske opstân yn it jier 69. Nei’t de Bataven yn ‘e mande mei Kananefaten, Sjauken en Friezen ynearsten suksessen boekten, weefden de Romeinen in jier letter mei harren ôf.

Ankom wike spylje de Friezen in wichtige rol yn in ôflevering oer fannijs in konfrontaasje: dy mei de Franken yn de iere midsiuwen. Kening Redbad stiet yn dat diel foar in diversk dilemma: moat er syn foltsen fêsthâlde litte oan de Fryske natoergoaden ôf oergean op in nij leauwe? Dêr is nammers in jiermannich lyn ek in film oer makke.

De rige fan úteinlik 10 parten is de kommende wiken alle woansdeistejûnen om healwei njoggenen te besjen op NPO1. Utsjoerde ôfleveringen binne hjir werom te sjen. Boppedat is der in bernerige, in lespakket, in boek en in harkrige en der binne kuierpraatsjes om ferhalen op lokaasje te ûndergean; sjoch hjirre foar mear ynformaasje.