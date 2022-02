Grousters fiere fernijd Sint Piterfeest

Dit wykein hawwe in protte Grousters pakjesjûn, meidat hja it feest fan Sint Piter fiere. Okkerjiers is dat noch yngeand modernisearre: Swarte Pyt, dy’t ornaris likegoed foar de yngreven Fryske broer fan Sinteklaas yn it spier wie, frege dien en der waard in nije feint fûn. Der wie ynearsten wol tsjinaksel mar de fernijing liket no goed te befallen.

Hjirûnder binne trije spannende Sint Pitersjoernaals te sjen en de oankomst fan de bernefreon, ferline wike sneon. Oars as ferline jier wie der no wer publyk by. Op de nammedei fan de hillige, 21 febrewaris, jout er him wer ôf. Oars as by syn ferneamdere broer is it útswaaien ek in spesjaal evenemint. Wa’t dêr oan meidwaan wol, moat ankom moandeitemiddei foar healwei seizen op de Grouster kaai stean.