Grinzer Museum jout nije blik op kolleksje mei ‘Bitterzoet Erfgoed’

Yn de fêste kolleksje fan it Grinzer Museum hingje wurken dêr’t de relaasje mei it slavernijferline net genôch sichtber by is yn de taljochting foar besikers. Mei de manifestaasje Bitterzoet Erfgoed bringt it museum dêr feroaring yn troch mei ekstra tekstbuorden it oanfoljende ferhaal te fertellen. De nije teksten binne út mearstimmigens opsteld. Dêrby hawwe minsken út ûnderskate kulturele eftergrûnen meilêzen.

Yn de Nederlânske skiedskriuwing is it slavernijferline faak ûnderbeljochte bleaun. By wurken yn it Grinzer Museum is dat ek it gefal. In foarbyld dêrfan is it portret fan Edzard Jacob Clant yn de fêste kolleksje fan it museum. De tekst, dy’t al jierren yn de seal by it wurk hinget, fermelde oant no ta net dat Clant in wichtige rol spile by de oprjochting fan de Westyndyske Kompanjy (WIC) en dat er lang yn de direksje fan dy hannelsmaatskippij siet, behelle by slavernij. De skippen fan de WIC fearen mei hannelswaar nei Afrika, kochten dêr ta slaaf makke minsken en fearen út Súd-Amearika en it Karibysk gebiet wei mei guod, meastal sûker, wer nei Nederlân.

Op nije tekstbuorden, ûnder de neamer ‘Bitterswiet Erfgoed yn de kollleksje’, fertelt it museum no it oanfoljende ferhaal by de wurken yn it museum. Oan besikers wurdt frege om aktyf te reagearjen as se wat yn de kolleksje sjogge dêr’t in beskate kant fan de skiednis by ûnderbeljochte bleaun is. As minsken suggestjes hawwe, kinne se dat oan it museum witte litte. Nei ôfrin fan de manifestaasje Bitterzoet Erfgoed wurde de teksten opnommen yn de ynformaasje by de wurken.

Utstalling Zwart in Groningen – Bitterzoet Erfgoed

In protte riken en machtigen fan stêd en ommelân wiene yn de santjinde en achttjinde iuw behelle by slavernij oersee. Guon leden fan dy famyljes lieten har mei in swarte betsjinner of betsjinster ôfbyldzje. It Grinzer Museum toant yn Swart yn Grinslân fan 18 febrewaris oan 12 septimber 2022 histoaryske skilderijen en bylden dy’t yn Grinslân makke binne dêr’t minsken fan kleur op te sjen binne. De wurken binne tsjûgen fan de Grinzer belutsenheid by it slavernijferline.

Manifestaasje Bitterzoet Erfgoed

De útstalling Swart yn Grinslân makket diel út fan Bitterswiet Erfgoed. Yn dy kulturele manifestaasje besteegje musea, erfgoedynstellingen, kulturele en edukative organisaasjes út stêd en provinsje Grinslân fan 18 febrewaris oant 12 septimber 2022 omtinken oan it slavernijferline yn Grinslân en it trochwurkjen dêrfan op hjoed-de-dei. Mear ynformaasje en alle dielnimmende partijen binne te finen op www.bitterzoeterfgoed.nl.