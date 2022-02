Gjin fleanferkear nei Oekraïne nei Russyske ynfal

Foto: Unsplash

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei is in oanfal op ‘e Oekraïne begûn. Russyske soldaten foelen fan de Krim, út Wyt-Ruslân wei en ek út Ruslân sels de Oekraïne binnen. Op ferskate plakken wurdt fûl fochten. De Russen tsjogge op nei de haadstêd Kiëf.

Ruslân hat nei alle gedachten net genôch soldaten om de Oekraïne lang beset te hâlden en fersetsbewegings derûnder te hâlden. It Russyske regear seit dat it him weromlûkt as de Oekraïne ûntwapene is. Ruslân wol gjin lân mei bûtenlânske wapens njonken him hawwe. Ruslân motivearret de oanfal mei it sizzen dat it “de Oekraynske bedrigings” net langer akseptearret.

De oanfal begûn om fjouwer oere hinne mei it besjitten fan lofthavens en oare strategyske doelen. Dêrnei rieden tenks de grinzen oer.

Ut West-Europa wei fljogge gjin fleanmasinen mear nei de Oekraïne ta om it oarlochsgeweld. It Oekraynske regear hat de needtastân útroppen. De Europeeske Uny wol Ruslân mei ekonomyske sanksjes straffe. Der binne flechtlingen út ‘e Oekraïne wei opheind yn ‘e buorlannen. De Nederlânske premier Rutte seit dat er besjen sil oft Nederlân ek Oekraynske flechtlingen opheine kin.