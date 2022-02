Gemeenten, Provinsje en Wetterskip ûndertekenje tredde ANNO-gearwurking

Noardeast-Fryslân wol yn 2040 de topregio fan Noard-Nederlân wêze om te wenjen, wurkjen en rekreëarjen. Mei de klam op sûn, grien en ûndernimmend – fitaal, duorsum en ûndernimmend. Ein ferline jier sprutsen de bestjoerders fan de fjouwer gemeenten út Noardeast-Fryslân, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân dy ambysje al út nei harren rieden, de Provinsjale Steaten en it algemien bestjoer. Freed tekenen de partijen offisjeel de gearwurkingsoerienkomst.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteraddiel, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân wurkje al sûnt 2012 mei-inoar gear. De partijen sette de gearwurking troch mei in tredde Aginda Netwurk Noardeast (ANNO III).

Wichtige tema’s fan dy aginda binne duorsume ekonomy en boeie, brûzje en bine. De oerheidspartners daagje de ûndernimmers út om te eksperimintearjen en ynnovearjen op it mêd fan ûnder oare duorsumens, (fleksibel) bouwen en oplossingen yn ’e soarch. De regio ynvestearret ek yn in regionale wensoarchfyzje (in fyzje op it wen- en soarchoanbod foar de âlderein), kultuer en gebietspromoasje.

De topregio fan Noard-Nederlân, dêr’t men lokkich en sûn âld wurde kin

Yn 2050 moatte foar alle doelgroepen foldwaande, betelbere (duorsume) wenten wêze. Mei goede en berikbere foarsjeningen yn ’e buert, rêst en romte en folop wurkgelegenheid foar leger en heger oplate minsken. De oerheden wurkje gear mei de ûndernimmers, mienskip, ûnderwiisynstellingen en maatskiplike organisaasjes om de regio fierder te bringen en yn ’e etalaazje te setten.

De ANNO-gearwurking smiet de ôfrûne tsien jier al in protte op

De wapenfeiten fariëarje fan de oanlis fan de Sintrale As en it ûntwikkeljen fan de doarpsûntwikkelingsmaatskippijen yn ANNO I oant de mobiliteitessintrale Jobinder en de Regiodeal Fersnellingsaginda Noardeast-Frysl6an yn ANNO II.