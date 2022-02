Gemeente-argyf Súdwest-Fryslân siket help frijwilligers om iere bewenners in gesicht te jaan

It gemeenteargyf fan Súdwest-Fryslân siket de help fan frijwilligers om syn bewenners tusken 1850 en 1922 yn byld te bringen. Elkenien kin thús fia de kompjûter meihelpe om gegevens út de Befolkingsregisters yn te fieren fia it online platfoarm ‘VeleHanden’.

Tanksij it projekt ‘Fan wa bisto ien?’ komme yn ’e rin fan 2020 gegevens op www.allefriezen.nl beskikber foar it brede publyk, foar sawol amateurs as oefene ûndersikers. It resultaat sil genealogyske ûndersikers helpe by harren ûndersyk, mar ek histoarysk ûndersyk befoarderje nei de skiednis fan wenjen, wurken en libjen yn Súdwest-Fryslân.

By it projekt giet it om de befolkingsregisters fan acht fan de alve eardere gemeenten (oant 1984) fan Súdwest-Fryslân. Boalsert, Himmelumer Aldefurd en Noardwâlde, Drylts, Snits, Starum, Wymbritseradiel, Warkum en Wûnseradiel. It giet om in protte gegevens; mar leafst 85.000 scans út sa’n 250 registers. De befolkingsregisters fan Baarderadiel, Hinnaarderadiel en Hylpen binne al earder yn byld brocht en te riedplachtsjen op ‘Alle Friezen’.

In protte hannen meitsje licht wurk

Meidwaan oan it projekt is in nijsgjirrige en nuttige beuzichheid, dêr’t – as alles skielk op ynternet stiet – in protte minsken baat by hawwe sille. Meidwaan kin fia de webside www.velehanden.nl. Dat is in platfoarm dêr’t alle Nederlânske gemeenten en argyfynstellingen scans fan argyfstikken op oanbiede kinne en dêr’t elkenien bydrage kin oan it tagonklik meitsjen derfan. De site wûn yn 2021 de troch it ministearje fan OCW yn it libben roppen Erfgoedfrijwilligerspriis.

Hoe docht men mei?

Wa’t meidwaan wol, kin in akkount oanmeitsje op www.velehanden.nl en kieze foar it projekt ‘Fan wa bisto ien? – Help mei de iere bewenners fan Súdwest-Fryslân in gesicht te jaan’. Dêrnei wurde scans út de befolkingsregisters toand. De gegevens fan dy scans moatte ynfierd wurde; lêzen en oertypt, yn fjilden yn it programma. Dan moatte dy gegevens noch kontrolearre wurde. Op de side fan it projekt steane ynstruksjes hoe’t it ynfieren yn syn wurk giet en it is altyd mooglik om fragen te stellen. Mei’t it om teksten út de 19e en 20e iuw giet, binne se oer it algemien goed te lêzen.

Befolkingsregister as boarne foar wenjen, wurkjen en libjen

Yn it gemeentlik befolkingsregister waarden alle húshâldens ynskreaun. Neist nammen en bertedata en -plakken binne ek adressen, beroppen en tsjerkelidmaatskippen opnommen. Eventuele ynwenjende famyljeleden, kostgongers of betsjinjend personiel waarden ek by de húshâlding ynskreaun. Dêrmei binne befolkingsregisters in weardefolle boarne by tal fan ûndersiken.