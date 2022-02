Galery Nuweland yn Eastersee-Buorren presintearret ‘Hangwerk’

Yn de wite toansealen fan in modernistysk ferboude stjelppleats út de 19e iuw wurde fan 19 febrewaris o/m 2 april 2022 wurken toand fan Martin Brandsma, Jan van der Til yn de eksposysje Hangwerk.

Om te begjinnen binne oan ’e muorren swarte rigels oanbrocht mei in protte heakken. Dêr wurdt it folsleine hing- en op opberchsysteem fan Powerplustools (Mearum) advertearre. Ophongen oan rustfrijstielen fleisheakken jout in lang swart gerdyn tagong ta in folgende romte. De metershege fertsjustere romte wurdt oanljochte mei de projeksje fan in fakkundich oan in tûke spytste kikkert en biedt in monumintale houten sjochdoaze efteryn de romte in nauwe blik nei bûten ta. It gefaarte wurdt op syn plak holden mei spanbannen, fêstmakke oan in swarte yndustriële stielen trep dy’t oant fier yn ’e nok fan de pleats rikt.

In útsparring yn ferstjustere rútfoly op in doar jout útsjoch op in steryl helwyt útljochte paviljoen. Dêr binne ferskate stêven yn ophongen as túnark yn rêst.

Koartsein, genôch hingwurk foar seis wike.

Sjoch op www.nuweland.nl foar mear ynformaasje.