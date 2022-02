Fryske oersetting fan gedicht Amanda Gorman is te keap

Nei alle rombom oer it oersetten fan it ferneamde ynhuldigingsfers The hill we climb fan Amanda Gorman is op sneon 12 febrewaris de twatalige bondel mei de Fryske oersetting fan Friduwih Riemersma en Michelle Samba útkommen.

Amanda Gorman is de alderearste National Youth Poet Laureate of the United States en in minskerjochte-aktivist. Har fers, op 20 jannewaris 2021 foardroegen foar de Amerikaanske presidint Joe Biden, is ien fan hoop, wylst se tagelyk elkenien, swart en wyt, opropt ta echte rasse-lykweardichheid en rjochtfeardichheid.

It earste eksimplaar fan de Fryske oersetting, De hichte beklimme wy, is op freed 11 febrewaris útrikt oan de Nasjonaal Koördinator tsjin Diskriminaasje en Rassisme, Rabin Baldewsingh. De oersetting krige syn beslach yn opdracht fan Provinsje Fryslân. Fanwegen de omstannichheden wie de boekoanbieding net iepenbier tagonklik.

Hoewol’t it Gorman-tiim mei klam Swarte oersetters siket, is harke nei it Fryske ferlet fan in oersetting dy’t oanslút by de lânseigen identiteit en alsa erkenning mooglik makket fan it eigen erfskip. It Hylper sitspatroan op it boekomslach ferwiist nei de Fryske belutsenens by kolonisearring.

Oersetter Friduwih Riemersma har debútbondel Myn binêre koade is de Ljouwerter Krante syn Bêste Dichtbondel 2021. Identiteitsmeilêzer Michelle Samba wûn yn 2020 de Talintpriis fan it Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân.

De hichte beklimme wy is in twatalige lúkse útjefte mei in foaropwurd fan Oprah Winfrey en fan kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Sûnt 12 febrewaris 2022 is it boek te krijen yn de boekhannel.

Boekgegevens

Auteur: Amanda Gorman | Titel: De hichte beklimme wy | Utjouwer: DeRyp, Koudum, 12 febrewaris 2022 | ISBN: 978 90 83163857 | Priis: € 10,00