Fryske en Grinslanner artysten op Festival Jong Talint

Fan 12 o/m 17 maart wurdt op Skiermûntseach it alfde Festival Jong Talint holden. Der wurde in protte artysten út binnen- en bûtenlân ferwachte. Der wurdt spesjaal omtinken frege foar de Grinslânske klarinettist Gerbrich Meijer en it Fryske Jongsma Percussion Duo. Njonken konserten fan klassike toptalinten binne der masterlessen, lêzingen, moetingen, dokumintêres en natuerekskurzjes. It folsleine programma stiet no online.

It publyk kin harkje en sjen nei de Nederlânske fioeliste Noa Wildschut, de Frânske trompettist Lucienne Renaudin Vary, it lietduo Lucie Horsch & Raoul Steffani, pianist Jonathan Fournel, de winner fan it prestisjeuze Keninginne Elisabeth Concours 2021, en de swingende Preda Brothers, winners fan it Prinsesse Christina Jazz Concours 2021.

Grinslân en Fryslân

Toptalint út it noarden is ek oanwêzich op it festival. Sa treedt it Fryske Jongsma Percussion Duo op. Arjan & Gerben Jongsma binne beide marimaspilers. It plande optreden op de edysje fan 2020 gie (fanwege oerheidsmaatregels) net troch. Dit jier komme se foar in revâns. Gerben sjocht Arjan as syn grutte foarbyld. Hy sjocht der dan ek tige nei út om foar it earst mei syn grutte neef op it poadium te stean.

De Grinslânske klarinettist Gerbrich Meijer, dy’t al jong út Nederlân weigie om yn Denemarken en Los Angeles by de wrâldferneamde klarinettist Yehuda Gilad te studearjen, makket ynternasjonaal karriêre. Op it stuit is se soloklarinettist by it Amerikaanske toporkest Baltimore Symphony Orchestra. Op it festival spilet Gerbrich mei it Adam Quaret, it klarinetselskip fan Samuel Coleridge-Taylor dy’t yn syn tiid better bekend stie as de ‘black Mahler’. Hja spilet û.o. wurken fan Florence Price en Sarah Feigin om sa in lâns te brekken foar minder bekende swarte en froulike komponisten dy’t moaie muzyk skreaun ha.

Masterlessen, dokumintêres, lêzingen en natuer

Festival Jong Talint biedt mear as konserten. Sa binne der iepenbiere masterlessen fan muzykpedagogen, lêzingen oer muzyk en natuer en wurde der muzykdokumintêres fertoand, wêrûnder de Young People’s Concerts mei dirigint Leonard Bernstein. Yn gearwurking mei Natuermonuminten organisearret it festival natuerekskurzjes oer it eilân en nei in jûnskonsert kinne nigethawwers in oare kant fan it eilân belibje by in stjerrekuiertocht.

Programma en kaartferkeap: www.schiermonnikoogfestival.nl.