Frysk damjen en Braziliaansk damjen yn Putten

Op sneon 12 febrewaris wurdt yn Putten in bysûnder tinksportevenemint holden: in dei mei Frysk damjen, FRYSK!, oerhoeks (ynternasjonaal of Hollânsk) damjen en Braziliaansk.

De dei wurdt organisearre troch de Stichting Hersenfitness yn oparbeidzjen mei de Stifting WFD. It is de fyfde kear dit seizoen dat der bûten Fryslân toernoaien Frysk Damjen holden wurde: earder wiene der toernoaien yn Minsk, Sint-Petersburch, Aosta en Praach.

It toernoai wurdt holden yn sealesintrum De Aker yn Putten fan 11.30 oant 17.00 oere. Wrâldkampioen Frysk damjen Marten Walinga sil in presintaasje fersoargje oer it Frysk damjen en docht sels ek mei. Ynskriuwe kin op de webside fan de Stichting Hersenfitness: www.stichtinghersenfitness.nl.

Sjoch de taheakke folder foar mear ynformaasje.