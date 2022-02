Ferkiezingskwis mei Diederik Ebbinge: ‘Kiespijn’

Op fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en de snein dernei, loadst Diederik Ebbinge de sykjende en swevende kiezer troch it politike lânskip. Ebbinge spilet in politike panelkwis mei syn twa ploegen ‘lofts’ en ‘rjochts’, ûnder lieding fan Rutger Castricum en Hanneke Groenteman.

Yn ferskate omgongen wurde de ploechlieders en fjouwer wykliks wikseljende gasten as Klaas Dijkhof, Iris van Lunenburg, Jaap Reesema, Paulien Cornelisse, Dwight van de Vijver, Dolf Jansen en Yeliz Çiçek hifke op harren (minske)kennis en ymprovisaasjefermogen om it ferkiezingssirkus hinne. Kin men bygelyks oan ien sjen fan hokker partij oft hy of sy is?

It programma draait net inkeld om kennis, mar ek om ynskatting. Wat is typysk lofts en wat is typysk rjochts? Is feganistysk iten typysk links en barbekueë typysk rjochts? Kin men grien stimme en alle dagen byfstik ite? En kin men foar wynmûnen wêze, mar net yn jins eftertún? Dat en mear wurdt ek dit seizoen wer ûndersocht en analysearre troch Gijs Rademaker fan it EenVandaag-opinypanel, dy’t eltse ôflevering ferskate kwestjes hifket en tsjut.

Kiespijn is in koproduksje fan NTR, The Media Brothers en Binky TV.

Utstjoering: sneins o/m 20 maart om 20.25 oere by de NTR op NPO3.