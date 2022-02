Fearn fan ‘e koroanalijers yn sikehûzen leit der foar wat oars

Foto: Unsplash

In fearnspart fan ‘e Nederlânske sikehûspasjinten dy’t yn ‘e boeken komd binne as koroanalijers, leit dêr net om ‘e koroana. Hja binne om in oare reden opnomd. Fan dyselde ljuwe hat wer in fearnspart gjin symptomen.

It is foar it earst dat it RIVM útsocht hat wêrom oft minsken dy’t mei it koroanafirus besmet binne opnomd binne. Benammen by pasjinten dy’t noch net sa âld binne is it koroanafirus in bykomstichheid.

It oanpart minsken dy’t sûnder in oare krupsje net yn it sikehûs bedarre binne wurdt al langer om frege, mei’t se de earnst fan ‘e koroanabesmetting fertekenje. Ien dy’t mei brutsen bonken nei in ûngemak yn it sikehûs leit, beset net troch it koroanafirus in bêd.

Ut Denemarken, Frankryk en Spanje komme ferlykbere oanparten: rûchwei tritich persint fan ‘e minsken hie inkeld om ‘e koroana net yn it sikehûs lein. Der binne fierders sa’n fyftjin persint fan ‘e pasjinten by wa’t de kombinaasje fan koroana mei in oare krupsje opname yn it sikehûs nedich makke hat.

Under de âlderein yn it sikehûs is koroana wol in wichtige oarsaak fan slimme klachten. Benammen pasjinten fan tachtich jier en âlder dy’t mei koroana op ‘e ôfdieling yntinsive soarch lizze, hawwe slim lêst fan it firus.