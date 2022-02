Famyljes op ûntdekkingsreis by Koreaanske kultuer del yn ’e krookjefakânsje

Yn ’e krookjefakânsje op wrâldreis? It kin yn Ljouwert, yn it Prinsessehof. Mei de hiele húshâlding ûntdekt men de Koreaanske kultuer en oanslutend binne der ferskate aktiviteiten. Oant en mei freed 25 febrewaris kinne bern meidwaan mei in wurkatelier Koreaanske ferdigeningskeunst. Sjoch op www.princessehof.nl/voorjaarsvakantie om jo bern oan te melden.

Dêrneist fiert it Prinsessehof de hiele moanne febrewaris noch Lunar New Year. Yn de fersiere teesalon stean spultsjes klear lykas origami en yunnori, en kin men in Nijjierswinsk foar it jier fan de tiger efterlitte.

In besite oan de Korea-útstalling is foar famyljes ekstra aardich mei it fergese paspoartsje, fol mei aardige doch- en tinkopdrachten. Spesjaal yn ’e foarjiersfakânsje wurde dalgona’s útdield, in typysk Koreaanske swietekau. It sûkerkoekje is de lêste tiid foaral bekend wurden troch de Netflix-searje Squid Game. Foar jongelju o/m santjin jier is de yntree altyd fergees.

Escherkelder

In besite oan it Prinsessehof is nijsgjirrich foar de hiele húshâlding. Wisten jo dat der wrâldferneamde grafikus M.C. Escher dêr berne is? Ynspirearre troch it wurk fan Escher krëarre strjitartyst Leon Keer in muorreskildering yn ’e kelder fan it gebou. By jo besite kinne jo in selske meitsje yn de Escherkelder en diele op sosjale media mei #thuisbijmcescher en #princessehof.

Korea. Poarte nei in ryk ferline

Mei de grutte hype fan de Squid Game, de Oscarwinnende film Parasite en de populariteit fan K-pop stiet de Súd-Koreeanske popkultuer mear as ea yn ’e belangstelling. Korea. Poarte nei in ryk ferline dûkt yn ’e kultuerskiednis fan dat bysûndere lân, oan ’e hân fan tema’s lykas ytkultuer, skjintme-idealen en rituelen.

Sjoch ek op: www.princessehof.nl.