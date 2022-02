Eksposysje Grinzer keunstner Louie Barkov yn De Lawei

Fan 18 febrewaris oant en mei 17 april presintearret De Lawei de eksposysje Messin’ up your happy home 2. De eksposysje toant it wurk fan de Grinzer keunstner Louie Barkov. Syn foarleafde foar de kultuer fan it folk sprekt út al syn skilderijen. Sawol yn materiaalgebrûk as yn tematyk is it tige tsjin de tried yn.

Louie Barkov is in skilder dy’t it aventoer siket. Trochlibbe materialen ynspirearje him. Hy kombinearret akrylferve en autolak mei resten muorreferve op panielen fan hout fol ferveresten. It resultearret yn rûchhouten panielen, yntinse kleuren, dripjende ferve, graffity-typografy, stripeftige personaazjes… Louie Barkov giet net foar de trochsneed estetyk.

Frijheid

Louie Barkov, yn 1976 yn Frjentsjer berne as Meindert Lodewijks, ferhuzet op syn achttjinde nei Grins om te studearjen oan Akademy Minerva. Yn dy rite ûntdekt er dat alle tinkbere materialen en ûnderwerpen har foar keunst liene. Dat jout him in enoarm gefoel fan frijheid. Dy frijheid benut er troch op in ferrassende manier mei syn materiaal om te gean. Sa ferseaget er troch himsels beskildere panielen ta lange latten dy’t er yn in oare folchoarder tsjininoar oan leit en en fêstlimet. Of hy set in stik glês oer yn byld dêr’t er op fierder skilderet, wat in frjemd effekt fan lagen opsmyt. Mar wat er ek docht, der is hieltyd ien sintrale gedachte: it mei net te moai wurde.

“Moai mei net. As it te estetysk wurdt, moat ik yngripe. Dan sabotearje, ûntregelje ik mysels. Elts projekt moat it risiko fan mislearring yn him drage. Dat risiko makket de keunst nijsgjirrich foar my, dan wurdt it in aventoer.”

Motiven

Bleate froulju, katten, deadskoppen… Se binne yn in protte wurken oanwêzich. Foaral de froulju falle op, net yn it minst om’t er se soms fan in snor of pimel foarsjocht.

“Ik ha dêr fierder gjin djippere tinzen oer, it is net sa dat ik it as keunstner fan belang fyn om te reagearjen op maatskiplike diskusjes oer geslacht bygelyks. Ik fyn froulju mei in snor bêst moai eins, dat se komme yn myn wurk terjochte. Mar oft it wat betsjut, moat de sjogger sels mar útmeitsje. En oars kin er der miskien gewoan fan genietsje, lykas ik dat sels doch.”

Besikersynformaasje

De eksposysje Messin’ up your happy home 2 is te besjen yn de eksposysjeromte fan De Lawei. Alle woansdeis sil Louie Barkov sels yn ’e eksposysjeromte oanwêzich wêze en is live te sjen hoe’t er oan syn keunst wurket.

De eksposysjeromte is iepen fan tongersdeis o/m sneins: 14.00 – 17.00 oere. Foar de eksposysjeromte wurdt in koroanatagongsbewiis frege foar besikers fan trettjin jier ôf. It dragen fan in mûlekapke is ferplichte by it jin ferpleatsen yn ’e romte. De eksposysjeromte is te berikken fia de yngong oan it Reidingplein of fia de eigen yngong.

Iepening

Op freed 18 febrewaris om 15.00 oere wurdt de eksposysje feestlik iepene mei livemuzyk en in hapke en in snapke. Louie Barkov sels sil mei syn band Duo Satan in akoestysk optreden fersoargje. Oanmelde foar de iepening kin fia www.lawei.nl/beeldendekunst.