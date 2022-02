Earste bylden nije romteteleskoop publisearre

De Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA hat de earste bylden, makke troch de James Webb-romteteleskoop, frijjûn. Der binne ôfbyldingen fan in stjer op te sjen. De kwaliteit is net optimaal trochdat de spegels noch net útline binne.

De bylden binne makke mei achttjin spegels en litte no achttjin ferzjes sjen fan HD 84406, in stjer út de Grutte Bear. Foar dy stjer is keazen mei’t er frij yntins is en der boppedat relatyf net folle oare stjerren omhinne lizze en der dus gjin betizing ûntstean kin wêr’t it ljocht weikomt.

Nettsjinsteande de dizigens fan de bylden is NASA wiis mei it earste konkrete wurk fan de James Webb-teleskoop, dy’t ein desimber lansearre waard. It is in startpunt om de spegelsegminten út te lynjen, seit de romtefeartorganisaasje. As dat slagge is, kinne de spegels mei-inoar as gehiel operearje. NASA hopet dat takom wike de earste inkelde foto fan de stjer nommen wurde kin.

De James Webb is de opfolger fan de ferneamde romteteleskoop Hubble en stiet ûnderwilens op sa’n 1,6 miljoen kilometer fan ’e ierde. Hy moat ûnder mear speure nei fiere stjerrestelsels en nei tekens fan libben yn ’e romte.