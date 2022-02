De wrâld hat der twa nije lannen by, alteast neffens Wladimir Poetin

Donetsk en Loehansk (donkergiel) yn de Oekraïne (giel). Foto: Wikipedia CC BY-SA 3.0

It regear fan Wladimir Poetin is fan doel en erken twa nije lannen. It giet om Donetsk en Loehansk, twa gebieten dy’t yn ‘e praktyk selsbestjoer hawwe, mar neffens hast alle lannen fan ‘e wrâld diel binne fan de Oekraïne. Se wurde allinnich troch inoar en troch Súd-Ossetië erkend.

De regearen fan Donetsk en Loehansk hawwe Wladimir Poetin lykwols om help frege, mei’t hja neffens eigen sizzen te krijen hawwe mei ynfallen fan Oekraynske militêren. Ruslân seit dat it fiif “Oekraynske ynslûpers” deade hat dy’t yn Ruslân dwaande wêze soene mei in oanslach op Donetsk en Loehansk.

Dat Ruslân de twa gebieten as selsstannige steaten erkenne wol, soarget by Westerske regearen foar soarch en lilkens. Dat hat mei te krijen mei de ûnderfining mei de Russyske erkening fan Abgazië en Súd-Ossetië as selsstannige steaten yn 2008. Doe rjochtfeardige Ruslân de ynfal yn Georgië mei it sizzen dat it de twa lannen te help kaam. De eangst bestiet dat Ruslân de Oekraïne binnenfalle sil.

Ruslân bout al in skoft in legermacht op ticht by de grins mei de Oekraïne. Hege Russyske fertsjintwurdigers hawwe de ôfrûne dagen sein dat de ynwenners fan Donetsk en Loehansk beskerming krije moatte tsjin “genoside” en dat it easten fan de Oekraïne histoarysk en kultureel by Ruslân heart.