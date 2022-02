Bruorren Anker hiene ôfskied noch graach efkes útsteld

FryslânDOK leit begjin en ein fan karrière fêst.

De Fryske abbekatetwilling Wim en Hans Anker gie op 1 jannewaris mei pensjoen, nei wiken fan in

bitterswiet ôfskied. Wat litte se Nederlân nei? De FryslânDOK ‘Confrères’ filmet de bruorren Anker oan

it begjin fan harren karriêre (diel 1) en by harren ôfskied (diel 2). Te sjen by NPO2 op 5 en 12

febrewaris, en op 6 en 13 febrewaris by Omrop Fryslân.



De Ankers ferdigenen yn prinsipe elkenien. Yn grutte strafsaken lykas dy fan Ferdi E., Martha U. en

Robert M. Mar de ynbrekker en de winkeldief koene likegoed op harren stipe rekkenje.



Diel ien fan ‘Confrères’ is in portret fan de Ankers yn 1995, makke troch regisseur Piter Tjeerdsma.

We sjogge se ûnder harren wurk op de rjochtbank en as se op besite geane by kliïnten yn de finzenis.

Mar de kamera is ek oanwêzich by in lêzing foar de plattelânsfroulju en by it sjongen fan

libbenslieten yn it kafee.



Yn diel twa folget dokumintêremakker Karen Bies de Ankers yn harren lêste wiken as abbekaat. Wy

sjogge se op de lêste rjochtsittingen en by in kursus strafrjocht op Skiermûntseach. Op kantoar wurdt

in begjin makke mei opromjen. In hiel karwei, want de bruorren wurkje sûnder kompjûter en

smartphone.



It binne wiken fan in bitterswiet ôfskied, dat se graach noch in pear jier útsteld hiene. Hans en Wim

Anker wurken fjirtich jier tegearre as abbekaat. As ‘confrères’ en as ‘frères’ binne se loyaal en

izersterk. In twa–ienheid, dêr’t dreech tusken te kommen falt.



FryslânDOK: Confrères – de gebroeders Anker diel 1 & 2

Sneon 5 & 6 febrewaris NPO2 15.30 oere (werhelling 6 & 13 febrewaris 13.10 oere)

Snein 6 & 13 febrewaris Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren).

FryslânDOK wurdt Nederlânsk ûndertitele.