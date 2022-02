Briefkje oer taal (1)

Twa meiwurkers fan It Nijs, Ed Knotter en Jan Breimer, dy’t altyd wat op ’e eftergrûn bliuwe, briefkje wol gauris mei-inoar oer taalkwestjes. Fan hjoed ôf sette se dy briefkes tiisdeis op It Nijs. Jan begjint hjoed en takomme tiisdei reagearret Ed dêrop. Reaksjes fan oaren binne tige wolkom.

Oan Ed Knotter

Bêste Ed,

Do en ik hiene it okkerdeis oer wurden dy’t yn it Hollânsk rûnom bekend binne en dy’t yn it Frysk net besteane, dêr’t wy gjin wurd foar hawwe. As wy yn it Frysk wat fertelle wolle dêr’t sa’n wurd yn brûkt wurdt, moatte wy neitinke oer hoe’t soks yn it Frysk dan wol sein wurdt. Wy neamden doe al efkes in wurd dat op it stuit faak te hearren is: grensoverschrijdend. Op himsels is dat in dúdlik wurd: men giet oer in grins, al tinkt hast elkenien tsjintwurdich wol daliks oer in spesifike grins. As we oer lânsgrinzen geane, sil dat wurdt net brûkt wurde.

It earste lid, grins, jout gjin swierrichheid, mar it twadde wol. Schrijden wurdt selden brûkt. It Frysk Wurdboek set dat mei trêdzje en stappe oer. Overschrijden wurdt faker brûkt; yn it Frysk hjit dat oertrêdzje. Dat brûke wy amper. Wy kenne wol oertrêder en oertrêding, mar om dat mei grins te kombinearjen wol ús net oan. Grinsoertrêdzjend komt dan ek net yn de wurdboeken foar. As we de taalhelp Frysker.nl rieplachtsje, lêze we ‘grensoverschrijdend = oer de grinzen hinne’ en ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag = grinskrusend seksueel gedrach.’ As we freegje hoe’t ‘Hij wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag’ oerset wurdt, dan krije we: ‘Hy wurdt fertocht fan seksueel grinsoerskridend gedrach.’ Hoe’t sokke net-Fryske wurden as gedrach en grinsoerskridend yn dat programma bedarre binne, is my in riedsel. It is te hoopjen dat de taalgelearden dy’t dêroer geane, soks sa gau mooglik útbanne.

Soe net folle natuerliker wêze: Hy wurdt derfan fertocht dat er yn syn hâlden en dragen seksueel te (of fierstente) fier gien is? Dan witte we noch wol net wat er krekt útfretten hat, mar wol dat der stront oan ’e knikkert is. ‘Hy ken syn grinzen net’, makket yn in berjocht oer immen dy’t oanklage wurdt omdat er mei útlittingen of hannelingen in oar kronken hat, ek wol dúdlik dat der wat te rêden is.

Wat tinkt dy fan de oplossingen dy’t ik neam?

Jan