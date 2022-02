Breivik moat yn finzenis bliuwe

Anders Behring Breivik, de klibermoardner dy’t de dea fan 77 minsken op syn gewisse hat, wurdt net earder frijlitten. In Noarske rjochtbank hat in fersyk fan Breivik dêrta ôfwiisd.

Yn 2011 liet Breivik yn Oslo in bom ûntploffe en skeat er in grut tal jongelju op it eilân Utøya dea. Hy krige dêrfoar 21 jier finzenisstraf. Neffens it Noarske strafrjochtsysteem mei in finzene nei tsien jier om frijlitting freegje. Dat hat Breivik dien.

Yn de sitten misdroech Breivik him frijwat. De rjochter oardiele dan ek dat er gjin rjocht hie op eardere frijlitting, mei’t er noch altiten in gefaar foarme foar de maatskippij.