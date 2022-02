Bouwe de Boer: Foar de kiezzen

Kollum

Wy hawwe krekt wer in rekôr te pakken! Alwer de waarmste jannewaris! Wa sjocht der noch fan op? Allinne de krookjes en de snieklokjes, liket it wol.

Soksoarte fan rekôrs jouwe in protte minsken in benaud gefoel. Wat stiet ús noch te wachtsjen? Wurde wy letter wol as goede foarâlden sjoen? It liket derop dat we dy kâns ferspylje. Us enerzjyferbrûk nimt noch hieltyd ta. De doelstellingen fan Parys helje we net en ûnderwilens wurde de grûndstoffen krapper en hat it der in protte fan dat Poetin útmakket hoe heech oft ús enerzjyprizen wurde.

Fryslân op syn bêst

Yn Fryslân sjogge we yn de doarpen en stedswiken gelokkich in hiel soad boargerinisjativen. Dat is echt wer Fryslân op syn bêst. Wergea hat in wurkgroep ‘Bloei Zone’. Santich doarpen hawwe in enerzjykoöperaasje. Grou hat in wurkgroep ‘Grou 2030’. Akkrum en Aldeboarn hawwe mei-inoar in sinnepark en ynvestearje de opbringsten yn de doarpen. Jirnsum hat sels in eigen wenningkorporaasje oprjochte. Yn de Legean sit de lokale tún Us Hôf mei lokaal iten foar de regio. Sa kin ik noch wol in skoftke trochgean. Hûnderten binne der. In stille opstân liket it wol!

Kieze

Dochs hawwe dy inisjativen it net altyd maklik. Links en rjochts hawwe se de gemeente nedich foar fergunningen, in bytsje jild of gewoan in handich kontaktpersoan as yngong foar alle fragen dy’t opkomme. Gemeenten moatte der noch folle better op ynrjochte wurde om nije inisjativen better te stypjen.

Woansdei 16 maart binne der gemeenteriedsferkiezingen. In moaie kâns foar de nije kolleezjes yn de achttjin Fryske gemeenten om de wiken en doarpen noch better te betsjinjen by inisjativen dy’t de libbensomjouwing ferbetterje. It boargerberied fan Súdwest-Fryslân, it LEEF-programma fan it Hearrenfean en it Mienskipsfûns fan Ljouwert, it binne foarbylden yn ’e goede rjochting. De nije gemeenterieden krije it foar de kiezzen!

“Skep in wrâld dêr’tst sels yn wenje wolst”, seit professor Cees Buisman fan Wetsus. “Mar wol mei-inoar!” foegje ik dêroan ta.

Dit is nûmer 61 yn de rige Fryslân – Skjinnerlân

Bouwe de Boer wennet yn Akkrum en is projektlieder fan Freonen fan FossylFrij Fryslân – Skjinnerlân.