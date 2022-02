Boargemaster Ottawa ropt needtastân út fanwege blokkade frachtriders

De boargemaster fan Ottawa hat de needtastân yn de Kanadeeske haadstêd útroppen fanwege de oanhâldende blokkade troch frachtriders. Dy binne poer oer it Kanadeeske koroanabelied en foaral oer de ferplichte faksinaasje fan sjauffeurs dy’t op ’e Feriene Steaten ride.

Boargemaster Watson seit dat der mear demonstranten as plysjeminsken binne. “It is folslein ûntspoard. Dit is de slimste needtastân ea yn ús stêd.” Hy seit dat it útroppen fan de needtastân de slimmens fan de situaasje wjerjout en hy wol mear stipe fan de oerheid. Konkrete maatregels kundige er net oan.

It protest fan de sjauffeurs leit it sintrum fan de haadstêd al tsien dagen lam. Bewenners klage oer it yn harren eigen sleauwe optreden fan de autoriteiten, dy’t de demonstranten te folle harren gong gean litte soene. De plysje hat snein in stikmannich demonstranten nei in oar plak stjoerd en diken ôfset. Plysjes binne ek drok mei it sammeljen fan bewiismateriaal foar mooglike rjochtsaken. Dêrneist is it sûnt juster ferbean om frachtriders te helpen. It Kanadeeske CTV News berjochtet dat in stikmannich minsken oanholden is om’t se brânje oan de trukkers levere hawwe. Dy hawwe de brânje ûnder mear nedich mei’t it tige kâld is yn de haadstêd.

