Foto: opname út fideo Sylt 1

Nei twa jier koroana wie der dit jier wer wat mear mooglik by de fiering fan it biikebrånen yn Noard-Fryslân. It feest, dat altyd op Sint Piter fierd wurdt, hat in protte ferskillende ferskiningsfoarmen, mar in fêst bestândiel is oeral it oanstekken fan in grut fjoer.

Yn Tinnum op it eilân Söl/Sylt waard it oanstekken en it baarnen fan it fjoer fia ynternet útstjoerd. Minsken koene foto’s en winsken ynstjoere en dy waarden dan op ynternet njonken it fjoer sjen litten. Dy mooglikheid waard op grutte skaal gebrûk fan makke. De fideo is hjir werom te sjen.

Yn it doarp Naibel/Niebüll doarst de organisaasje it fanwege de koroanabesmettings noch net oan, dêr wie dit jier gjin biikebrånen. Yn it oanbuorjende Risem-Loonham/Risum-Lindholm wie it krekt biikebrånen op ‘e tradisjonele manier, mei in protte minsken om it fjoer hinne, taspraaksjes, sjongerij, sop en it drankje teepûns.

Lars Harms, lid fan it parlemint fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein en fan Noard-Frysk komôf, sei yn in taspraak op Twitter dat it biikebrånen it symboal wie fan it ferskaat oan regionale kultueren yn Dútslân.