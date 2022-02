Automobilisten it meast tefreden oer Fryske diken

Automobilisten binne tige tefreden oer de Fryske provinsjale diken. Dat docht bliken út it ‘wegbelevingsonderzoek’ dat troch it platfoarm WoW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) ûnder 9300 persoanen útfierd is. De provinsjale diken yn Fryslân krije de heechste wurdearring fan alle provinsjes en steane dêrmei foar de fiifde kear boppe-oan yn dat oersicht.

It platfoarm WoW fiert sûnt 2013 ienris yn ‘e twa jier in online ûndersyk út nei de brûkerstefredenheid fan automobilisten. Alle provinsjes, Rykswettersteat en ferskate gemeenten dogge oan dat ûndersyk mei. Foar de provinsjale diken yn Fryslân hawwe likernôch 300 minsken de enkête ynfolle. Sûnt it earste ûndersyk yn 2013 is de tefredenheid fan Fryske ferkearsdielnimmers omheech gien fan 80% nei 89% yn 2021. Hoewol’t de wurdearring ferline jier wat leger lei as yn 2019 (91%), binne de sterke punten neffens de ferkearsdielnimmers de kwaliteit en it ûnderhâld fan de provinsjale diken en it goede sicht.

“Ferkearsfeilichheid stiet altyd heech op ús wurklist, ek al sille der spitigernôch altyd ûngelokken mei slachtoffers barre. Alle jierren wer ferbetterje wy ús wegenet en dêr geane wy ek mei troch. Ik sjoch tefredenheid fan de ferkearsdielnimmer as it resultaat dêrfan”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder.

Ferbetterpunten

Neffens de ferkearsdielnimmers lizze de wichtichste kânsen foar ferbettering fan de Fryske provinsjale diken yn de oanwêzigens fan feilige plakken by pech en útwykmooglikheden. Fierder kin de ynformaasje oer ôfslutings ferbettere wurde en is der de winsk foar mear laadpeallen foar elektryske auto’s. Ut it ûndersyk komt fierder nei foaren dat mar 56% fan de lju dy’t ûnderfrege waarden wit dat in griene streek op ‘e dyk betsjut dat de maksimumfaasje dêr 100 kilometer de oere is. Provinsje Fryslân nimt de ferbetterpunten mei foar de takomst. Sa wurket de provinsje op it stuit oan in Regionaal Aksjeplan Laadpeallen.