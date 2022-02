“As skiednis in gesicht kriget, kinst der net omhinne”

De foarstelling ‘Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber’ oer it libben fan de optimistyske en soarchsume berneboekeskriuwster Ilse Weber, sil noch seis kear te sjen wêze. In oangripend muzikaal ferhaal ûnder rezjy fan Bart Kingma.

Ilse Weber wie in Joadsk-Tsjechysk skriuwster en komponiste. Se waard yn 1903 as Ilse Herlinger yn Moravië berne. Se troude yn 1930 mei Willi Weber en waard yn 1944 Auschwitz mei ien fan har bern fermoarde.

Se wie noch mar fjirtjin jier doe’t se al Joadske bernemearkes en toanielstikjes foar bern skreau. Foar Radio Praag produsearre se programma’s. Mei har man hat se it libben fan harren âldste soan rêden troch him mei in bernetransport nei Sweden te stjoeren.

Yn 1942 waard se oppakt en nei it konsintraasjekamp Theresienstadt brocht. Dêr wurke se as ferpleechster yn de berneôfdieling fan it sikehûs. Doe skreau se ek en makke se lietsjes. De Sweedske mezzosopraan Anne Sofie von Otter hat mei pear oare keunstners dêr yn 2007 in stik of wat fan op de cd ‘Terezín/Theresienstadt opnommen. Uteinlik is se nei Auschwitz oerbrocht. (Boarne: Wikipedia)

Spyldata en -plakken mei adres foar mear ynformaasje

Sneon 5 maart, Koarnjum, Doarpshûs De Bining (https://www.debining.nl)

Woansdei 9 maart, Frjentsjer, Teäter De Koornbeurs (https://www.theaterdekoornbeurs.nl)

Sneon 19 maart, Snits, Kulinêr Teäter Lewinski (https://www.lewinski.nl)

Sneon 26 maart, Bant, Teäter Bantsiliek (http://www.bantsiliek.nl)

Freed 1 april, De Gordyk, Teäter De Skâns (http://www.skans.nl)

Woansdei 6 april, Bûtenpost, Muzykpaviljoen MeM (http://www.paviljoenmem.nl)

In stikmannich prachtige gedichten fan Ilse Weber binne yn it Frysk oerset troch Eppie Dam. Addy Scheele en Tseard Nauta makken de komposysjes. De gedichten en lietteksten binne by Afûk Utjouwerij útkommen yn it twatalige (Dútsk-Frysk) boek Wat in koffer seit.