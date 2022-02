Alternative Alvekandidaterûte op sneon 26 febrewaris

Op sneon 26 febrewaris, de dei fan de 14e Alvestêdetocht yn 1986, organisearret Kleurryk Fryske Marren de 11-Kandidaterûte. Dy digitale rûte kin men fytsend, ridend yn in auto of sels sittend efter in kompjûter of snoadfoan dwaan. Der binne, sa’t it heart, alve stimpelposten. It is de bedoeling dat men alle stimpels op ’e 11-Kandidaterûte bemachtiget.

Op in stikmannich lokaasjes op ’e rûte kin men persoanlik yn ’e kunde komme mei de kandidaten fan de KFM-ploech dy’t op ’e list foar de gemeenterie stean. Fia de webside en sosjale media kin men de alve kandidaten spotte om sa de stimpel en it alvekandidatekrúske te krijen.

Sjoch op: www.kleurrijkfryskemarren.nl/it-giet-oan.