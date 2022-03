Waarpraatsje: Tiisdei wat rein

DE JOUWER – It wie in hiel moaie dei mei wer in soad sinne. Tiisdei kin der wat rein falle, mar in wiete boel wurdt it net.

Moandeitenacht rekket de loft stadichoan berûn. De sude- oant súdeastewyn is swak oant matich, mar boppe de Iselmar en by de noardlike kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tiisdei wurdt in skiere dei en der soe sa út en troch wat reine kinne. By in matige sude- oant súdeastewyn leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

Fan woansdei ôf giet it waar wat hinne en wer, mar it bliuwt wol rêstich.

Jan Brinksma