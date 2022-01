Ynterieurarsjitekt foar ferbouwing gemeentehûs Dokkum bekend

Inbo Architecten fan It Hearrenfean wurdt de ynterieurarsjitekt dy’t de ferbouwing en werynrjochting fan it gemeentehûs oan de Keningstrjitte yn Dokkum útfiere sil. Benammen de ûnderfining, bekendheid mei hybride wurkjen en it sirkulêr en duorsum bouwen joegen de trochslach.

Wethâlder Theo Berends hat alle betrouwen yn de gearwurking: “Moai dat we sa’n betûfte partij selektearre hawwe. In partij mei in protte ûnderfining mei it werynrjochtsjen fan gemeentehuzen. Inbo hat in nij wurkplakkonsept presintearre dêr’t ús fyzje op hybride wurkjen folslein yn ferwurke is.”

Earder hat de gemeenterie besletten om it bestjoer en de amtners yn Dokkum te situearjen. Op it stuit is it gemeentepersoniel noch op fjouwer ferskate kantoarlokaasjes húsfêste. Dat is djoer en yneffisjint. Boppedat binne sommige gebouwen oan ûnderhâld ta, ûnder oare om oan de enerzjytransysje te foldwaan.

Bureau Lindhorst is frege om in ûndersyk te dwaan nei de húsfêsting fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Op 30 septimber 2021 hat de gemeenterie foar in ferbouwing fan it kantoar oan de Keningstrjitte yn Dokkum keazen. Mei de seleksje fan Inbo as ynterieurarsjitekt wurdt in begjin makke mei de realisaasje fan de húsfêstingsplannen. It stribjen is om de ferbouwing fan de lokaasje oan de Keningstrjitte 13 yn Dokkum begjin 2023 klear te hawwen.