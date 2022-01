Yn kantoar Boris Johnson wie alle freden in sûpke

Boris Johnson (foto: Britsk ministearje fan útlânske saken en mienebêstrelaasjes)

Premier Boris Johnson fan it Feriene Keninkryk hat al twaris sein dat de wroechwjirm him oan it gewisse knaget, mei’t er yn ‘e koroanatiid meidien hat oan feestjes, wylst syn regear winkels en restaurants in tichtplicht oplein hie, it folk oardel meter distânsje ta syn evenminske yn acht nimme moast en feestjes ferbean wiene. Dat wie mar it topke fan ‘e iisberch, seit de krante Daily Mirror. Op it kantoar fan Johnson wie alle wiken in feestje fan ‘e meiwurkers, dwers troch de koroanagoarre hinne.

Wine time Fridays waarden de sûpkes neamd. Se stiene alle freedtemiddeis fan fjouweren oant sânen op it program en giene nea oer. De meiwurkers hawwe sels in wynkuoller fan 142 pûn oantúgd, dy’t troch de efterdoar it gebou yn brocht is, seit de krante op grûn fan útspraken fan tsjûgen. Hja sizze dat Johnson ferskate kearen meisûpt hat en dat er geregeld in praatsje makke mei de amtners dy’t har mei in sûpke taretten op it wykein.