Wytse Hospes op dield earste plak yn Aldereinsjongfestival

Ferline wike frege Wytse Hospes fan Tersoal oan de lêzers fan It Nijs om in stim op him út te bringen by de online stimming fan it lanlik Aldereinsjongfestival (Help frege | It Nijs). Dat hat fertuten dien!

De útslach is no bekend. Hospes stiet op in dield earste plak. Hospes: “Al hat der mar ien fan de lêzers op my stimd, dan hat dat wol in hiel wichtige stim west, want mei ien stim minder hie ik op it twadde plak stien en dat is fansels hiel wat oars as in dield earste plak!” Hy is der tige erkentlik foar en betanket de lêzers.

De sjongfinale fan 2021 gie fanwegen koroana net troch, mar miskien kin de echte finale yn it De La Marteäter yn Amsterdam fierderop yn dit jier dochs noch holden wurde. Dêr hopet Hospes dan mei syn Fryske liet ‘Syn leafde foar de see’ in sa goed mooglik resultaat te beheljen.