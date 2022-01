Wyn blaast stikken fan Grinzer “aperots” ôf, rûnwei ticht

It Gasunie-gebou yn Grins. Foto: sportstatistieken / Wikipedia CC BY-SA 3.0.

It markante gebou fan de Gasunie oan ‘e súdwestkant fan Grins is slim skansearre troch de stoarm fan sneon. Der binne stikken fan ‘e gevel ôf waaid. De rûnwei is tichtset om minsken tsjin it fallende pún te beskermjen. It gebou giet yn ‘e folksmûle foar “de aperots”.

It giet om donkere gevelplaten dy’t tsjin in part fan ‘e muorren fan it gebou oan befêstige wiene, mar dat net sa goed. De stoarm hat se losskuord en dêrnei fuortblaasd. Guon fan ‘e platen bongelje heallos tsjin ‘e gevel oan.

De stoarm hat yn grutte parten fan Noard-Nederlân en Noard-Dútslân raar wurk makke. De wynpûsters koene wol in snelheid fan njoggentich kilometer yn ‘e oere helje. It KNMI hie it gefaar mei ‘koade giel’ oanjûn.