Waarpraatsje: Unlijich

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it tige mylde waar. Wy krije no in wat kâldere rite mar winter wurdt it net.

Tiisdeitenacht binne der opklearringen, mar letter rekket de loft berûn en yn ’e moarntiid kin der in bui falle. De westewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is de loft foar it grutste part berûn en der falle buien, miskien wol mei heil en in slach tonger. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar wer krêftich oant hurd. It wurdt 6 graden, mar troch de wyn fielt it kâlder oan.

Tongersdei liket it, sa goed as, drûch te bliuwen.

Jan Brinksma