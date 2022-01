Waarpraatsje: Rêstich en skier

DE JOUWER – De meteorologyske winter is healwei, mar op in kâlde kryst nei hat it noch gjin winter west. Dat bliuwt foarearst ek sa.

Moandeitenacht is de loft berûn, mar in opklearring it net útsletten. Op guon plakken soe dan wat damp ûntstean kinne. By in swakke oant matige noardwestewyn leit de temperatuer tusken de 2 en 5 graden.

Tiisdei is it skier en dizenich mei kâns op damp dy’t lang hingje bliuwe kin. Yn ‘e rin fan ‘e dei soene wy miskien noch in glimp fan ‘e sinne sjen kinne. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Woansdei kin der in bui falle.

Jan Brinksma